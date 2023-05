Heftiger Schwindel: Lars Steinhöfel wurde in Klinik gebracht

Lars Steinhöfel (37) liegt im Krankenhaus. Der Schauspieler hat eine schwere Zeit hinter sich. Im April zerbrach die Beziehung zu Dominik Schmitt. Und das, obwohl die beiden bereits verlobt waren und ihre Hochzeit planten. Die Trennung war für den Unter uns-Star nur schwer zu verkraften, aber es schien ihm wieder besser zu gehen. Doch jetzt musste Lars in eine Klinik gebracht werden.

"Am Freitag habe ich noch in Köln gedreht und war beim Friseur. Ich wollte Pfingsten mit meiner Familie verbringe, aber während der Zugfahrt wurde mir schwindelig. Es wurde immer schlimmer und schlimmer", berichtet Lars Bild. Sein Papa habe ihn dann vom Bahnhof direkt in die Notaufnahme gebracht. Bei Instagram führt er weiter aus: "Man hat entschieden, dass ich erst mal hierbliebe, damit man Untersuchungen machen kann." Es gehe jetzt um die Folgeuntersuchungen, aber der Schwindel sei immer noch da. Vorerst werde er noch im Krankenhaus bleiben. Immerhin: Lars' Oma liegt in derselben Klinik und er darf sie besuchen.

In welchen Zusammenhang die Schwindelanfälle stehen, ist wohl nicht ganz klar, aber Lars hatte kurz nach der Trennung von Dominik schon einmal körperlich zu kämpfen. Sein Management erklärte Ende April gegenüber RTL, dass der TV-Star am Set von "Unter uns" zusammenbrach. Das Team und die Kollegen kümmerte sich dann vor Ort um ihn.

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Lars Steinhöfel im Mai 2023

Lars Steinhöfel, Schauspieler

