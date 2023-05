Wird Anne Wünsche regelmäßig auf der Straße angesprochen?

Die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Anne Wünsche (31) hat sich im Laufe der Jahre eine riesengroße Community auf Social Media aufgebaut: Allein auf Instagram verfolgen rund 1,1 Millionen Follower die Updates der Berlinerin. Aber wird Anne von ihren Fans eigentlich auch oft auf der Straße erkannt und angesprochen? Die Dreifach-Mama gewährt jetzt gegenüber Promiflash einen Einblick in ihren Alltag...

Im Rahmen der Eröffnung ihres Glitzer Cafés erklärt Anne im Promiflash-Interview, dass sie in der Öffentlichkeit nicht oft von Followern angesprochen werde. "Bei mir ist es supergechillt", betont sie und fügt hinzu: "Bei mir sind es halt sehr, sehr viele Muttis – und die gucken und tuscheln mal von Weitem, aber es ist wirklich entspannt."

Seit einigen Wochen ist Anne auch auf der Bezahlplattform OnlyFans vertreten – und dort veröffentlicht sie immer wieder erotische Schnappschüsse von sich. Hat sie Angst, dass sie deshalb im Alltag von aufdringlichen Followern belästigt werden könnte? "Ich hab das noch nie erlebt, auch bei Hatern oder so, die sind alle online sehr aktiv, aber im echten Leben so gar nicht, deswegen bin ich da eigentlich ziemlich gechillt", erklärt sie und fasst zusammen: "Nee, die Angst ist nicht so wirklich da. Vielleicht bin ich auch einfach zu gutgläubig."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im März 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche am Muttertag 2023

