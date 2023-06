Anna Sorokin schuldet ihrer Anwältin über 141.000 Euro!

Das ist ziemlich viel Kohle! Anna Sorokin hatte vor einigen Jahren für ordentlich Furore in der New Yorker High Society gesorgt. Sie hatte sich als Erbin ausgegeben und sich so mehrere Millionen US-Dollar von Promis ergaunert. Deshalb musste sie sich 2019 wegen insgesamt acht Straftaten vor Gericht verantworten. Inzwischen wurde die Russin wieder aus der Haft entlassen – doch Anna soll ihrer Anwältin noch immer Geld schulden!

Das berichtet jetzt unter anderem die New York Post. Laut einer Klage vor dem Obersten Gerichtshof in Manhattan schuldet Anna ihrer Anwältin Audrey Thomas 152.000 US-Dollar – das entspricht circa 141.717 Euro. Um die Summe nicht zahlen zu müssen, soll die gebürtige Russin falsche Behauptungen über die Juristin aufgestellt und Audrey beschuldigt haben, ihr Unterlagen bezüglich ihres Einwanderungs- und Strafverfahrens vorzuenthalten.

Inzwischen lebt Anna zwar mit einer Fußfessel in New York – doch sie hat große Pläne für die Zukunft. Laut The Hollywood Reporter soll die Trickbetrügerin eine Realityshow namens "Delvey's Dinner Club" planen. "Es gibt nichts Besseres, als eine Gruppe von Freunden zusammenzubringen und sich gegenseitig Geschichten aus seinem Leben zu erzählen", erklärte sie Anfang des Jahres. Sie sei dankbar für die Möglichkeit, die wahre Anna zeigen zu können.

Emmy Park / MEGA Anna Sorokin im Oktober 2022

ActionPress Anna Sorokin mit Fußfessel in New York

Getty Images Anna Sorokin vor Gericht in Manhattan, 2019

