Liste aufgetaucht: Sind das etwa die GNTM-Finalistinnen?

Kommen diese Mädels ins Finale? Am 15. Juni ist es endlich so weit und das große Finale von Germany's next Topmodel steht an. In der vergangenen Folge stand das große Cover-Shooting für die Top acht an, doch am Ende der Folge hieß es für Ida Kulis und Anna-Maria Fuhrmann Abschied nehmen. Die restlichen Kandidatinnen trennt nur noch eine Folge vom großen Finale. Jetzt ist sogar eine Liste aufgetaucht – mit den angeblichen Finalistinnen von GNTM!

Achtung, Spoiler!

Auf TikTok geht aktuell ein älteres Video viral, das die angeblichen Finalistinnen zeigen – demnach kämpfen Selma, Nicole, Vivien, Olivia und Somajia um den begehrten Titel. Allerdings gibt es einige Ungereimtheiten: In dem Clip heißt es, Ida würde die Sendung gemeinsam mit Coco verlassen – im Halbfinale. Was also wirklich an dem Gerücht dran ist, bleibt abzuwarten…

Idas Exit war nicht nur für die Fans überraschend, auch das Model selbst hat überhaupt nicht damit gerechnet, wie sie Promiflash erklärte: "In der Folge habe ich nicht damit gerechnet, dass ich rausfliege". Nach dem Shooting habe sie eigentlich ein gutes Gefühl gehabt. "Ich konnte gar nicht enttäuscht sein, weil ich das Gefühl hatte, dass ich von Anfang an richtig gut abgeliefert habe. [...] Ich wusste, von meiner Seite aus habe ich alles gegeben, was ich konnte", machte sie deutlich.

ProSieben / Sven Doornkaat Selma beim Harper's-Bazaar-Shooting bei GNTM 2023

ProSieben / Sven Doornkaat Vivien Blotzki beim GNTM-Covershoot 2023

Instagram / ida_kulis Ida Kulis, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Ida, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

