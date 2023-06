Wird Harry Jowsey etwa der nächste australische Bachelor?

Hat er sich seinen nächsten Job geangelt? Harry Jowsey (26) hatte 2020 an der ersten Staffel der Kuppel-Show Too Hot To Handle teilgenommen und startete damit international durch. Mittlerweile hat der Australier seinen eigenen Podcast und ist erfolgreich auf OnlyFans unterwegs. Nun wird gemunkelt, dass Harry bald wieder im TV zu sehen ist – und zwar in der australischen Ausgabe des Bachelors!

Auf TikTok teilt der 26-Jährige nun einen verdächtigen Clip, in dem einige Promo-Bilder für die Kuppelshow zu sehen sind. Ein Schnappschuss zeigt den Hottie mit einem Rosenstrauß in der Hand, auf dem anderen sitzt er lässig auf einer Fensterbank – doch über beiden Fotos steht der "Bachelor"-Schriftzug. "Wir sehen uns auf der anderen Seite", schreibt Harry unter das Video. Doch bisher ist nicht klar, ob die Bilder echt oder gephotoshoppt sind. Auch das Produktionsunternehmen der Show äußerte sich noch nicht dazu, ob Harry tatsächlich der nächste Rosenkavalier sein wird.

Im Interview mit Promiflash erklärte Harry Anfang des Jahres, dass er eigentlich eine Karriere als Schauspieler anstrebe: "Das ist im Moment das Ziel. Ich gehe zu einem Haufen Castings und ich habe schon ein paar Sachen gefilmt." Er feile aber noch an seinen Künsten: "Ich will nicht einfach nur eine weitere Person aus dem Reality-TV sein, die in die Schauspielerei einsteigt. Ich will wirklich alles geben."

Anzeige

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im August 2022

Anzeige

Getty Images Harry Jowsey

Anzeige

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey, ehemaliger "Finger weg!"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de