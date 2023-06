Leben als Single-Papa : Channing Tatum war "ziemlich nervös"

Er packt aus! Magic Mike-Star Channing Tatum (43) und Tänzerin Jenna Dewan (42) lernten sich am Set von "Step Up" im Jahr 2006 kennen und lieben. Drei Jahre später gingen die beiden den Bund der Ehe ein. 2013 begrüßte das Ehepaar ihre erste Tochter Everly (10) auf der Welt – doch lange hielt ihr Familienglück nicht an. Denn: 2019 folgte die Scheidung. Nun verrät Channing, wie er seine Rolle als Single-Papa meistert!

"Ich hatte nicht vor, alleinerziehender Vater zu werden, das stand nicht in den Karten [oder] zumindest nicht in meiner Planung. Und ich war ziemlich nervös", gesteht der 43-Jährige im Talk mit Today. Im Gespräch offenbart der Schauspieler, dass er sich sogar wegen des Stylings seines Nachwuchses Sorgen machte: Er habe kein Vater sein wollen, dessen Töchterlein aussehe, als habe es auf der Straße geschlafen, wenn er es zur Schule bringt. "Ich dachte: 'Sie ist ein Mädchen.' Ich habe auf YouTube nachgeschaut, wie man ihr die Haare flechtet", führt Channing weiter aus.

Aus seinen Erfahrungen als alleinerziehender Vater ist letztlich auch Channings "Sparkella"-Buchreihe entstanden. Der Single-Papa erklärt, dass seine selbst geschriebenen Kinderbücher ihm wohl sehr bei der Solo-Erziehung seines Töchterchens geholfen haben. "Ich habe wirklich herausgefunden, wie man mit einem kleinen Mädchen spricht", stellt er fest.

