Tödlicher Unfall: Herzogin Sophies Eskorte droht Anklage!

Ihnen droht offenbar eine Menge Ärger! Herzogin Sophie (58) war vor wenigen Wochen in einen Unfall verwickelt gewesen. Die Frau von Prinz Edward (59) war während eines Termins mit einer Polizeieskorte unterwegs gewesen – einer der Beamte fuhr dabei versehentlich eine Passantin an. Die 81-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus verstarb. Gegen den Verantwortlichen wird nun ermittelt...

Wie The Telegraph nun berichtet, könnte der Polizist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt werden. Derzeit ermittelt das unabhängige Büro für polizeiliches Verhalten, kurz IOPC in diesem Fall. Zudem untersuchen sie auch, ob der Beamte sich in der Situation falsch verhalten habe. Ob eine Anklage oder ein Disziplinarverfahren folgen werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Nach dem Tod der Frau hatte sich Sophie zu Wort gemeldet. "Die Herzogin von Edinburgh ist zutiefst betrübt über den Tod von Helen Holland. Das tiefste Beileid und Mitgefühl Ihrer Königlichen Hoheit gilt der gesamten Familie von Frau Holland", hatte die 58-Jährige in einem Statement verlauten lassen. Die Frau hatte fast zwei Wochen um ihr Leben gekämpft.

Getty Images Herzogin Sophie im November 2022

Getty Images Herzogin Sophie im November 2022

Getty Images Gräfin Sophie und Prinz Edward bei der Mahnwache in der Westminster Hall

