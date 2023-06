Nach Skandalen: Ehefrau Bianca ist für Kanye West "heilsam"

Ist Bianca Censori die Rettung für Kanye West (46)? In den vergangenen Monaten sorgte der Rapper immer wieder für Schlagzeilen: So dauerte es nicht lange, bis er mit Bianca den Bund der Ehe einging – obwohl er sich erst kurz zuvor von seiner langjährigen Partnerin Kim Kardashian (42) getrennt hatte. Aber auch mit seinen rassistischen und antisemitischen Äußerungen sorgte der Vierfachvater immer wieder für Aufregung. Doch dank seiner Frau soll sich Kanye allmählich bessern!

Das behauptete der PR-Experte Edward Coram-James gegenüber Mirror: Vor allem die Tatsache, das Bianca die Öffentlichkeit meidet, könnte dem 46-Jährigen zugutekommen! "Seine neue Frau könnte auf diesem Weg sehr hilfreich sein", erklärte er und fügte außerdem hinzu: "Ein bisschen Zurückhaltung vor der Kamera würde Kanye in den nächsten 18 Monaten guttun, und wenn sie es schaffen sollte, auf ihn derart abzufärben, könnte sie die heilsame Zutat sein, die er so dringend braucht."

Wie sehr Kanyes Fehlverhalten eine Beziehung belasten kann, machte seine Ex-Frau erst vor Kurzem in ihrer Show The Kardashians deutlich: "Ich hatte es satt, Kanyes Aufräumkommando zu sein. [...] Ich musste umherlaufen und jeden hinter seinem Rücken anrufen und sagen: 'Es wird wieder okay, keine Sorge. Gebt ihm einfach noch eine Chance'", erinnert sich Kim in einem Gespräch mit Mama Kris (67). Ob es bei Bianca und Kanye wohl anders ablaufen wird?

