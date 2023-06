Private Einblicke: Alessia Herren bekommt eine eigene Doku

Alessia Herren (21) gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Mit ihrer direkten Art sorgte der Realitystar bereits in einigen TV-Formate für ordentlich Wirbel. Nur kurz nach dem tragischen Tod ihres Vaters Willi Herren (✝45) war die Brünette bei Kampf der Realitystars zu sehen. Abseits vom Rampenlicht genießt sie ihr Familienleben mit ihrer Tochter Anisa-Amalia und ihrem Ehemann Can. Jetzt können sich Alessias Fans freuen: Denn der Realitystar bekommt eine eigene Doku!

Die Pressemitteilung von Sat.1 liefert die ersten Infos: In den fünf Folgen der neuen Sendung wird die gebürtige Kölnerin Einblicke in ihr Leben als Neumama geben. Ein weiteres Highlight: Die Kameras werden ihre Schwangerschaft, die Geburt und ihren Umzug in ein neues Heim begleiten. Die Fans können sich somit darauf freuen, die 21-Jährige von einer ganz neuen Seite zu erleben – so privat und bodenständig wie noch nie zuvor. Die Doku wird vom 12. bis 16. Juni von 16:00 bis 19:00 Uhr zu sehen sein.

Erst kürzlich gab Alessia einen Einblick in ihr Privatleben und sprach über ihren Körper. "Endlich habe ich meine Figur wieder und passe in meine Sachen rein", freute sich die Mutter in ihrer Instagram-Story. Dazu teilt sie ein Video ihres Outfits. Die Brünette präsentiert ihren erschlankten After-Baby-Body in engen Jeans, einem bauchfreien weißen Top und einem orangefarbenen Blazer.

Instagram / alessiamillane Alessia Herren (r.) mit ihrem Verlobten Can

Instagram / alessiamillane Alessia Herren mit ihrer Tochter, Mai 2023

Instagram / alessiamillane Alessia Herren, TV-Bekanntheit

