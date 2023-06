Red-Carpet-Panne: Jennifer Lawrence hatte "keine Ahnung"!

Sie hatte keinen blassen Schimmer! Jennifer Lawrence (32) gehört weltweit zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen. Neben ihren Leinwand-Erfolgen in Filmen wie "Red Sparrow", "Tribute von Panem" und "Passenger" wurde die 32-Jährige im Jahr 2014 auch zur Sexiest Woman Alive gekürt. Zuletzt sorgte die Amerikanerin allerdings mit ihrem Flip-Flops-Look bei den Filmfestspielen in Cannes für ganz schön viel Aufsehen. Nun bezieht Jennifer Stellung zu ihrem Mode-Fauxpas!

Am Donnerstag offenbarte der "Tribute von Panem"-Star bei einem Interview mit Entertainment Tonight, dass die Flip-Flops keinesfalls eine politische Message übermitteln sollten. "Ich hatte keine Ahnung, dass es eine ganze Kontroverse mit Leuten gibt, die barfuß oder mit flachen Schuhen über den roten Teppich liefen." Dabei beteuerte die Beauty, dass ihre Absatzschuhe schlichtweg eine Nummer zu groß gewesen seien und sie daher auf flaches Schuhwerk umstieg.

Wie genau es zu dem Schuhwechsel kam, erklärt Jennifer auch nochmal etwas detaillierter im Gespräch: "Wir mussten ein Foto für Excellent Cadaver machen und ich wusste, dass ich mir in die Hose machen würde, wenn ich in den zu großen Schuhen runtergehen würde." Als sie kurzerhand später ihre Flip-Flops anzog, waren die Leute wohl ganz außer sich. "Alle sagten: 'Was für ein Statement! Wow!'", berichtete der Hollywoodstar.

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Filmfestspielen in Cannes 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de