"Real Housewives of Beverly Hills": Steht Staffelstart fest?

Die Fans müssen sich wohl noch gedulden! Die Real Housewives of Beverly Hills müssen sich nicht verstecken, wenn es um Unterhaltung und Drama geht. So stand in der vergangenen Staffel beispielsweise der Streit zwischen Kathy Hilton (64) und Lisa Rinna sowie Erika Girardi im Mittelpunkt der Show. Bisher stand noch kein konkretes Datum für die Ausstrahlung der kommenden Folgen fest, doch nun soll Genaueres bekannt sein: Dann geht "The Real Housewives of Beverly Hills" in die nächste Runde!

Garcelle Beauvais (56), die selbst ein Teil der "Housewives" ist, äußert sich im Talk mit Variety. Demnach soll die kommende 13. Staffel im November diesen Jahres ausgestrahlt werden. Über die neuen Folgen schildert die TV-Persönlichkeit im Weiteren: "Es wird wieder spaßiger, glamouröser und handelt wieder vermehrt von Freundschaften. Es ist nicht so toxisch, wie es in der vergangenen Staffel war. Ich denke, das war alles etwas zu viel – für jeden!" Es heißt, die Frauen machen in den kommenden Episoden einen Urlaubstrip nach Spanien.

Welche der bisherigen "Housewives" nicht dabei sein werden, steht allem Anschein nach bereits fest. Kathy Hilton und auch Lisa Rinna ließen verlauten, dass sie nicht Teil der kommenden Staffel sein werden. Die Fans der Show dürfen sich jedoch auf ein Comeback von Denise Richards (52) freuen, die als "Freundin von" zurückkehren wird.

Die "Real Housewives of Beverly Hills" im Jahr 2012

Garcelle Beauvais, Teil der "Real Housewives of Beverly Hills"

Kathy Hilton, Mutter von Paris Hilton

