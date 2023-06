Nach Scheidung: Ne-Yo und Ex-Frau Crystal posieren zusammen

Ne-Yo (43) hatte 2022 mit seinem Liebesleben für einige Schlagzeilen gesorgt: Der Sänger soll seine Frau Crystal Renay betrogen und mit seiner Affäre zwei Kinder gezeugt haben. Deshalb reichte die US-Amerikanerin die Scheidung ein. Seit fünf Monaten sind Ne-Yo und Crystal offiziell getrennt. Nun lassen sich Ne-Yo und seine Ex das erste Mal seit dem Liebes-Aus zusammen in der Öffentlichkeit blicken – Crystal scheint von dem Treffen aber nicht besonders begeistert zu sein!

Am Mittwochabend wurde eines der Restaurants des 43-Jährigen mit einer großen Party eröffnet. Unter den Gästen war auch seine Ex-Frau, mit der er sogar einige Fotos auf dem roten Teppich des Events machte. Ein Instagram-Video zeigt, wie die beiden einstigen Eheleute im Blitzlichtgewitter posieren. Doch während Ne-Yo total happy in die Kameras strahlt, macht Crystal einen genervten Eindruck. Sie schien nicht so erfreut darüber zu sein, den "Closer"-Interpreten wiederzutreffen.

Der R'n'B-Star scheint sich nach der Trennung auch schon wieder nach einer neuen Beziehung umzusehen. Im Interview mit TMZ verriet er, dass er wieder voll ins Dating-Leben eingestiegen ist. Auch mit weiblichen Fans treffe er sich gerne mal für ein Rendezvous. Wie Ne-Yo erklärt, habe es viele Vorteile, mit einer "normalen" Frau zusammen zu sein.

Getty Images Ne-Yo, Crystal Renay und ihre Tochter Isabella Rose im Disneyland

Getty Images Ne-Yo und Crystal Renay bei einer Filmpremiere in London, Oktober 2021

Getty Images Ne-Yo, Sänger

