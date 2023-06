Datet Jenny Elvers nun etwa diesen deutschen TV-Moderator?

Ist sie etwa vom Markt? Jenny Elvers (51) war 2022 mit Marc Terenzi (44) zusammen, doch die Moderatorin und der Sänger trennten sich Mitte des Jahres. Mittlerweile ist der US-Amerikaner wieder neu vergeben. Mit seiner neuen Partnerin Verena Kerth (41) ist er seit Januar sogar verlobt. Nun scheint es auch einen neuen Mann in Jennys Leben zu geben – und dieser ist kein Unbekannter!

Laut Bild soll die 51-Jährige mit einem TV-Moderator anbandeln – und zwar Dieter Könnes! Der 51-Jährige ist seit vergangenem Jahr der Host von "Stern TV am Sonntag" und habe sich kürzlich angeblich von seiner Frau getrennt. Jenny und Dieter besuchten am Donnerstag sogar gemeinsam ein Event und posierten ziemlich vertraut für einige Fotos. Am Abend sollen die beiden auch dabei beobachtet worden sein, wie sie zusammen die Veranstaltung verließen und in einem Hotel einkehrten.

Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind? Jenny wird zu einem möglichen neuen Partner womöglich erst mal nichts sagen. Im Gegensatz zu ihrer Beziehung mit Marc scheint sie eine neue Liebe nämlich aus der Öffentlichkeit halten zu wollen. "Ich sage aber mal so viel: Ich war eineinhalb Jahre davor auch in einer Beziehung. Und da ist nichts nach außen gedrungen. Und das finde ich auch gut so und gesünder", erklärte sie gegenüber RTL.

Jenny Elvers und Dieter Koennes auf der "Bertelsmann-Party 2023"

Jenny Elvers und Dieter Koennes auf der "Bertelsmann-Party 2023"

Jenny Elvers, TV-Star

