"Er war zu jung": Dylan Sprouse trauert um seinen Hund!

Dylan Sprouse (30) muss einen Verlust verkraften. Der Schauspieler war bereits in jungen Jahren mit der Serie "Zack & Cody" an der Seite seines Zwillingsbruders bekannt geworden. Zuletzt landete der Hottie einen Erfolg mit seiner Rolle in "Beautiful Disaster". Auch privat läuft es bestens: Der US-Amerikaner und seine Barbara (29) verlobten sich kürzlich. Doch nun muss Dylan einen Schicksalsschlag einstecken: Sein geliebter Hund ist verstorben.

Der 30-Jährige teilte einige Bilder mit seiner Fellnase auf Instagram. Dazu berichtete er: "Vor vier Tagen ist Magnus von uns gegangen." Außerdem fügte Dylan hinzu: "Er war zu jung, aber in meinen Augen wäre er immer zu jung gewesen, egal wie alt er geworden wäre." Sein Hund habe eine ganz besondere Bedeutung für den Filmstar gehabt: "Er hat mir in einer Zeit, in der ich dringend einen Gefährten wie ihn brauchte, geholfen, mit so vielen Dingen fertig zu werden und damit umzugehen."

Dylans Liebste spendet ihm sicherlich Trost. Außerdem kann das zukünftige Ehepaar sich mit den Vorbereitungen für ihre Hochzeit wohl gut ablenken. Diese wird in Barbaras Heimat Ungarn stattfinden: "Ich freue mich darauf, diese Seite von mir zu zeigen und meine Kultur vorzustellen, die Orte, an denen ich aufgewachsen bin", hatte sich die Beauty im Interview mit dem V Magazine zuletzt gefreut.

Anzeige

Instagram / dylansprouse Dylan Sprouse' Hund Magnus

Anzeige

Instagram / dylansprouse Dylan Sprouse mit seinem Hund

Anzeige

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin beim Fimfestival in Venedig, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de