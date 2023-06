Lars Maucher über Jill-Trennung: "Hätte alles aufgegeben"

Er hätte ihrer Liebe wohl doch noch eine Chance gegeben und gekämpft. Lars Maucher (26) und Jill Lange (22) hatten zuletzt zugegeben, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten müssten. Doch bereits kurz darauf scheiterte ihr Vorhaben: Die Ex-DSDS-Kandidatin gab im Netz die Trennung der beiden Reality-TV-Stars bekannt. Nun äußert sich auch der Ex on the Beach-Star erstmals zu dem endgültigen Liebes-Aus mit Jill.

Unter einem Promiflash-Instagram-Beitrag stellt Lars klar: Die Trennung ging nicht von ihm aus. "Ich hätte alles aufgegeben für sie, war auch der Plan, aber sie wollte es dann doch nicht und jeden Tag etwas anderes", erklärt der Influencer. Er werde sich in den kommenden Tagen noch dazu äußern, wolle aber vorerst nichts aus Emotionen heraus sagen.

Jill hatte einige Stunden zuvor die Trennung bestätigt, nachdem bereits über ein Liebes-Aus gemunkelt wurde. "Lars und ich, wir haben uns endgültig getrennt. Wir werden nicht um unsere Beziehung kämpfen, weil wir das schon etliche Male gemacht haben und es nicht geklappt hat", erklärte die 22-Jährige. Zudem betonte Jill, dass die Trennung nichts mit Fremdgehen oder Ähnlichem zu tun habe.

TVNow Bachelorette-Kandidat Lars Maucher

Instagram / CpH5zK2v9T6 Jill Lange und Lars Maucher auf einem Festival

Instagram / jill_lange Jill Lange, Realitystar

