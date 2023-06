Verlässt Prinzessin Madeleine wegen Chris die USA nicht?

Prinzessin Madeleine (41) hat ihre Pläne verschoben. Die jüngste Tochter von Königin Silvia von Schweden (79) wollte mit ihrem Ehemann Chris O'Neill (49) Ende August von den USA, wo sie seit 2018 leben, wieder zurück in ihre Heimat Schweden ziehen. Die drei gemeinsamen Kinder sollten dort das neue Schuljahr beginnen. Doch nun wurde bekannt, dass der Umzug erst 2024 stattfinden wird. Liegt das etwa an Chris?

Der Chefredakteur des schwedischen Medienunternehmens Svensk Damtidning glaubt, dass der Geschäftsmann die USA auf keinen Fall verlassen will. Er sei "überzeugt, dass es Chris ist, der sich weigert, zurück nach Schweden zu ziehen". Der Familienvater wolle gerne weiter in der Anonymität Floridas leben und sich nicht den schwedischen Royalfans aussetzen. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie sich Chris in Schweden und Stockholm akklimatisieren wird. Ich weiß, dass er sich oft über die Aufmerksamkeit beschwert hat, die seine Person erregt hat, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs war", begründet Johan T. Lindwall.

Die Hofinformationschefin Margareta Thorgren nannte gegenüber Expressen allerdings einen anderen Grund für die verschobene Rückkehr. "Der Grund ist weder eine Migrationsfrage noch der Verkauf des Hauses oder etwas Ähnliches. Es ist einfach so, dass die Zeit für die Familie, mit allem, was ein Umzug mit sich bringt, etwas zu kurz war", betonte sie.

Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill

Prinzessin Madeleine von Schweden und Chris O'Neill

Prinzessin Madeleine von Schweden mit ihren Kindern Leonore, Adrienne und Nicolas im Februar 2023

