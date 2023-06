Lars Maucher lässt sich im Trennungsdrama den Nippel piercen

Will sich Lars Maucher (26) so auf andere Gedanken bringen? Nachdem der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer und die Are You The One?-Verführerin Jill Lange (22) eine Liebeskrise durchgemacht hatten, verkündeten sie vor wenigen Tagen ihre Trennung. Letztere feierte danach auf Mallorca – Lars zufolge soll sie dort etwas mit einem anderen Typen gehabt haben. In einem tränenreichen Statement betonte er, wie sehr ihn das Ganze verletzt hat. Wenige Stunden später unterzog er sich kurzfristig einem Körper-Tuning und ließ sich einen Nippel piercen!

"Spontane Aktionen sind die besten", schrieb Lars in seiner Instagram-Story. Er hatte vor dem Eingriff allerdings auch ein bisschen Angst: "Ich hoffe, das wird nicht wehtun, aber ich habe richtig Bock." Er zog schließlich durch. Doch statt den eigentlich geplanten zwei Nippel-Piercings ließ er sich nur eins stechen. Dafür gab es noch ein weiteres Ohrloch.

Aber auch Jill nahm eine optische Veränderung an sich vor. Die diesjährige DSDS-Kandidatin meldete sich aus dem Tattoo-Studio und ließ sich derweil ein Kunstwerk auf der Hand verewigen. "Das soll ja mit die schlimmste Stelle sein. [...] Ich glaube, da muss ich echt die Zähne zusammenbeißen", erzählte sie kurz vor Beginn der Session.

Instagram / jill_langee Lars Maucher und Jill Lange, ehemalige "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Instagram / lars_maucher Lars Maucher im Juni 2023

Instagram / jill_langee Jill Lange im Tattoo-Studio

