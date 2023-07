Neben Yvonne Woelke: Sind auch sie beim "Promi-Büßen" dabei?

Stellen auch sie sich ihren Sünden? Im vergangenen Jahr war zum ersten Mal das Reality-TV-Format Das große Promi-Büßen über die Bildschirme geflimmert. Im Februar wurde dann bestätigt, dass die Show, in der Olivia Jones (53) die prominenten Kandidaten für ihre Sünden büßen lässt, eine zweite Staffel bekommt. In den vergangenen Tagen wurde bereits gemunkelt, dass Yvonne Woelke (41) sich der Challenge stellen will. Sind neben ihr auch diese Stars mit von der Partie?

Laut Bild sind neben der angeblichen Affäre von Peter Klein (56) auch diese Promis am Start: Emmy Russ (24) war zuletzt in Kampf der Realitystars zu sehen. Auch Daniela Büchner (45) soll angeblich mit auf die Sünden-Reise gehen. Genauso wie Christin Okpara (27), Eric Sindermann (34) und Lisha Savage. Zudem sollen Mike Cees, Gloria Glumac und auch Patrick Romer (27) in der Reality-TV-Show mitwirken. Ihnen sollen sich zudem Goodbye Deutschland-Star Stephan Jerkel (53), der YouTuber Leon Machère (31) sowie TV-Detektiv Jürgen Trovato (61) anschließen.

Ob diese Stars wirklich allesamt dabei sind, um sich bestrafen zu lassen, ist aber noch nicht bestätigt. Auch ob Yvonne tatsächlich beim Promi-Büßen dabei sein wird, ist noch unklar. Doch angeblich soll sich alles um ihr Dschungel-Techtelmechtel mit Iris Kleins (56) Noch-Ehemann Peter drehen.

Instagram / patrick_romer_ Patrick Romer, "#CoupleChallenge"-Kandidat 2022

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, April 2023

AEDT / ActionPress Eric Sindermann, Februar 2022

