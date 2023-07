Yvonne Woelke klärt auf: Ist sie mit Peter Klein zusammen?

Yvonne Woelke (41) redet endlich mal Klartext! Anfang des Jahres kamen Spekulationen auf, dass die Schauspielerin mit Peter Klein (56) eine Affäre gehabt haben soll. Kurz darauf trennten sich der Maler und seine damalige Partnerin Iris Klein (56). Diese behauptet bis heute, dass die zwei eine Affäre hätten. Ob das auch der Wahrheit entspricht? Gegenüber Promiflash räumte Yvonne mit den Gerüchten auf.

Auf dem Event Mates Date traf Promiflash auf die 41-Jährige, die offen über eine angebliche Liaison mit Peter sprach. "Peter und ich haben keine Beziehung", stellte sie ein für allemal klar. Allerdings räumte die Blondine ein, dass die zwei ein gutes Verhältnis haben: "Wir verstehen uns nach wie vor." Doch bei ihr und dem 56-Jährigen habe es durchaus kriseln können, wie sie andeutete: "In der neuen Show werdet ihr sehen, ob das auch so bleibt oder ob wir uns gestritten haben."

Die Rede ist von der Sendung "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge", in der Yvonne und Peter als Team antreten werden. Ab dem 25. Juli wird sie im Fernsehen zu sehen sein. Laut RTL-Pressemitteilung bestand die Aufgabe darin, innerhalb von sechs Wochen einen Rohbau in eine schöne Wohnung zu verwandeln.

Action Press / Müller,Ralf Yvonne Woelke beim Tabaluga-Event, März 2023

Instagram / yvonnewoelke Yvonne Woelke, Schauspielerin

RTL Peter Klein und Yvonne Woelke bei "Wettkampf in 4 Wänden – Die ultimative Bau-Challenge"

