Das darf Kevin Costners Ex Christine beim Auszug mitnehmen!

Ihr Rosenkrieg geht in die nächste Runde! Kevin Costner (68) und Christine Baumgartner (49) hatten vor einigen Wochen ihre Trennung bekannt gegeben. Seitdem liefern sich der Schauspieler und seine Ex eine öffentliche Scheidungsschlacht. Vor allem ihr gemeinsames Haus scheint dabei ein großes Thema zu sein. Ein Gericht entschied kürzlich, dass die Designerin die Familienvilla endgültig verlassen muss. Beim Auszug darf Christine aber wohl nicht ihr gesamtes Hab und Gut mitnehmen!

Laut TMZ muss die 49-Jährige das Anwesen bis Ende Juli verlassen haben. Ein Gericht entschied, dass sie dabei nur ihre "privaten Gegenstände" einpacken darf. Dazu sollen Christines "Toilettenartikel, Kleidung, Handtaschen und Schmuck" gehören. Sämtliche "Möbel, Haushalts- und Elektrogeräte sowie Kunstwerke" muss die dreifache Mutter entweder da lassen oder ihren Ex vorher um Erlaubnis fragen. Angeblich habe sie "einige Töpfe und Pfannen sowie Teller und Tafelsilber" mitnehmen wollen, doch Kevin soll sich deshalb bei seinen Anwälten beschwert haben. Auch über die Küchenutensilien muss nun ein Richter entscheiden.

Offenbar will Kevin auf keinen Fall, dass Christine ungeregelt Dinge aus der Villa mitnimmt. Laut Page Six sei der 68-Jährige auch davon überzeugt, dass ihn seine Ex vor dem Liebes-Aus abgezockt hatte. In Gerichtsdokumenten heißt es, dass sie "in den letzten Monaten sowohl vor als auch nach der Trennung eine beunruhigende Neigung gezeigt hat, [Kevins] Eigentum ohne sein Wissen oder seine Zustimmung an sich zu nehmen."

Anzeige

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christine Baumgartner mit Kevin Costner, Februar 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de