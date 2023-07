Kathi Wagener und Kevin hatten Schwangerschaft nicht geplant

Katharina Wagener (28) und Kevin Yaniks Familie bekommt schon bald ein weiteres Mitglied! Anfang Juli überraschten die ehemaligen Are You The One?-Kandidaten ihre Fans mit einer erfreulichen Neuigkeit aus ihrem Privatleben: Nach ihrem kleinen Sohnemann Lio erwarten die beiden im Moment erneut Nachwuchs. Doch eigentlich wollte das Paar seine Familie im Moment gar nicht vergrößern: Im Promiflash-Interview erklären Kathi und Kevin jetzt, dass die Schwangerschaft nicht geplant war!

"Wir wollten beide schon immer ein zweites Kind, hatten es aber so schnell noch nicht geplant", betont die werdende Zweifach-Mama gegenüber Promiflash. Vorerst habe es im Leben des Paares nämlich ganz andere Prioritäten gegeben. "Der Plan war, erst mal ein Haus zu finden und dann am zweiten Baby zu arbeiten", gewährt Kathi einen Einblick in ihre Zukunftsplanung.

Natürlich freuen sich Kathi und Kevin aber trotzdem schon riesig auf ihr Baby – und auch der kleine Lio ist von seinem ungeborenen Geschwisterchen schon ganz begeistert! "Lio hat in den letzten Wochen großes Interesse für Babys entwickelt. Er küsst täglich meinen Bauch und ruft 'Baby'", berichtet die Influencerin.

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Reality-Star

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener und Kevin Yanik

Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener (r.) mit ihrem Sohn Lio im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de