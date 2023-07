Germain verdreht den Frauen den Kopf bei "Ex on the Beach"

Germain ist ein wahrer Frauenschwarm. In der aktuellen Folge von Ex on the Beach bezieht der Are You The One?-Star als Ex von Paulina Ljubas (26) die Villa der Realitystars und lässt die Herzen der Single-Ladies höherschlagen. Doch nicht nur seine Verflossene scheint an einem Liebescomeback interessiert zu sein, auch mit Anastasia Hale und Jessica Hnatyk geht der Hottie kurzerhand auf Tuchfühlung. Eines ist klar: Germain lässt nichts anbrennen!

Bei einer Party am Strand kommen sich Anastasia und der Realitystar beim Tanzen näher und knutschen wenig später wild rum. "Die Frauen haben Bock auf den Wolf. Wir geben Vollgas", erklärt Germain anschließend. Doch als sei das nicht genug, flirtet der Hottie wenig später auch mit Jessica, was das Zeug hält. "Der Germain weiß einfach, was er zu einer Frau sagen muss, dass sie ihm zu Füßen liegt", gibt die Brünette zu, bevor auch sie wilde Küsse mit ihm austauscht.

Während die Frauen in der Villa nicht die Finger von Germain lassen können, krachte es beim Wiedersehen mit seiner Ex Paulina mächtig. Denn der Casanova war der Meinung, dass die 26-Jährige ihn nach ihrer Liebelei ignoriert habe. Paulina schien von der Reaktion ziemlich überrascht und war sich keiner Schuld bewusst.

Instagram / germain_e Germain, "Are You The One?"-Kandidat 2021

Instagram / germain_e Germain, "Are You The One?"-Kandidat 2021

Instagram / germain_e Paulina Ljubas und Germain

