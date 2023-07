Henry Cavills letzte "The Witcher"-Szene rührt die Fans!

Diese Szene lässt selbst die ganz harten Fans weich werden! Insgesamt drei Staffeln lang verkörperte Henry Cavill (40) den Hexer Geralt von Riva in der Netflix-Serie The Witcher. Erst seit wenigen Tagen ist die finale Folge mit dem Schauspieler in der Hauptrolle auf Netflix abrufbar. Ab der nächsten Staffel wird er dann von dem Hunger Games-Star Liam Hemsworth (33) ersetzt werden. Doch in der letzten Szene des Staffelfinales holte Henry noch einmal alles heraus – und rührte die Fans zu Tränen.

Am Ende der letzten Folge der dritten Staffel ist zu sehen, wie Geralt und Yennefer ihren Schützling Ciri verlieren. Diese Szene ist so emotional, dass selbst die Fans vor Rührung nicht an sich halten können. "Sie sind so traurig und geben sich selbst die Schuld. Ich kann nicht aufhören zu weinen", oder "Wie Yennefer Ciri ihre Tochter nennt, war wunderschön. Alles, was Yen wollte, war eine Tochter zu haben", äußern sich die Zuschauer der Serie auf Twitter.

Doch Liam Hemsworth steht offenbar schon in den Startlöchern! "Wir haben uns E-Mails geschrieben und uns gegenseitig unsere Lieblingszitate aus den Büchern geschickt", plauderte Joey Batey (34), der in der Serie Rittersporn spielt, gegenüber Games Radar vor wenigen Wochen aus. Er verriet zudem, dass sich der Australier sehr reinhänge, in die großen Fußstapfen von Henry zu treten. "Sein Trainingsplan ist wahnsinnig und er hat die Bücher verschlungen", erklärte der 34-Jährige.

Anzeige

Getty Images Henry Cavill bei einer Premiere von "The Witcher"

Anzeige

Netflix Henry Cavill und Freya Allan in "The Witcher"

Anzeige

Getty Images Liam Hemsworth im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de