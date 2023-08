Niedliche Worte: So verliebt ist Romeo Beckham in seine Mia

Romeo Beckham (20) könnte wohl nicht glücklicher mit seiner Freundin Mia Regan (20) sein! Der Sohn von David (48) und Victoria Beckham (49) und das Model hatten sich vergangenes Jahr für kurze Zeit getrennt. Seit einigen Monaten sind die beiden aber wieder ein Herz und eine Seele und wollen bald wohl sogar zusammenziehen. Wie sehr Romeo seine Mia liebt, macht er jetzt auch wieder mit zuckersüßen Worten deutlich!

Die 3,7 Millionen Instagram-Fans des Fußballers dürfen sich nun über ein süßes Turtelfoto von ihm und seiner Liebsten freuen. Auf dem niedlichen Schnappschuss liegen die zwei in Badebekleidung auf einer Festivalwiese. Mia lehnt sich dabei ganz entspannt an ihren Partner und gibt ihm einen Kuss. "Verrückt, wie viel Glück ich mit dieser Person habe", schwärmt Romeo unter seinem Foto. Seine Freundin scheint sich auch total glücklich zu schätzen. "All die Liebe für dich", kommentiert die 20-Jährige.

Mia und Romeo scheinen ganz vernarrt ineinander zu sein. Wollen sie deshalb auch bald den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gehen? Wie Daily Mail berichtete, wurde vor ein paar Monaten gemunkelt, dass die zwei sich verlobt haben: Mia wurde nämlich mit einem auffälligen Diamantring an ihrer linken Hand gesehen. Bisher haben sich die Verlobungsgerüchte aber nicht bestätigt.

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham mit seiner Freundin Mia Regan

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan am Strand

