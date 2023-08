Nach Gerüchten: Ist Hailey Bieber nun schwanger oder nicht?

Ist etwas an den Spekulationen dran oder ist es nur ein Wunsch der Fans? Hailey (26) und Justin Bieber (29) gehen seit einigen Jahren gemeinsam durchs Leben. Mit einer pompösen Hochzeit hatte das Pärchen im September 2019 seine Liebe gekrönt. Erst kürzlich kam das Gerücht auf, dass die zwei erstmals ein Kind erwarten könnten. Doch was ist an einer möglichen Schwangerschaft von Hailey dran?

Dafür sprechen könnte, dass die 26-Jährige in den vergangenen Wochen verdächtig wenig Content auf Social Media teilte. Zwar veröffentlichte sie ab und zu ein paar Urlaubs-Pics in einer Bilderreihe, doch aktuell postet sie kaum was. Auch auf TikTok präsentierte die Beauty zuletzt nur ihren Oberkörper, während sie ihre Beauty-Routine vorstellte. Doch aktuelle Bilder, die Daily Mail vorliegen, beweisen eher, dass sie nicht schwanger ist. In einem schwarzen, ziemlichen engen Kleid wird die Influencerin von Paparazzi erwischt.

Schon im vergangenen Jahr gab es bereits Vermutungen um eine mögliche Schwangerschaft. Damals hatte es sich das Model aber nicht nehmen lassen, auch etwas dazu zu sagen. Unter einem Beitrag hatte sie nämlich die Spekulationen im Keim erstickt. "Ich bin nicht schwanger. Lasst mich in Ruhe", hatte Hailey ganz aufgebracht klargestellt.

Anzeige

Raw Image LTD/MEGA Justin und Hailey Bieber, Mai 2023

Anzeige

ActionPress Hailey Bieber, Model

Anzeige

Instagram / haileybieber Hailey Bieber, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de