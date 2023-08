Selena Gomez geht zum zweiten Mal auf Taylor Swifts Konzert

Taylor Swift (33) ist seit Monaten mit ihrer The Eras Tour unterwegs – und dabei bekommt sie auch immer wieder prominente Unterstützung! Die US-amerikanische Musikerin begeistert ihre Fans seit März mit ihren rund dreieinhalbstündigen Konzerten: Dabei singt die "All Too Well"-Interpretin Lieder aus all ihren vorherigen Alben – also aus ihren sogenannten Ären. Immer wieder besuchen auch andere Promis die Shows: Jetzt kam auch Taylors gute Freundin Selena Gomez (31) erneut zu einem der Konzerte!

Auf Instagram veröffentlichte Selena ein paar Fotos und Clips von der Show in Los Angeles am 8. August: Auf einem Schnappschuss posiert die "Hands To Myself"-Sängerin beispielsweise in einem Kapuzenpullover mit Taylor-Swift-Aufdruck. In einem Clip singt sie zudem im Stadion zu Taylors Hit "Lover" mit. "Noch eins", betitelt Selena ihre Postings, denn es ist nicht das erste Konzert der The Eras Tour, das sie besuchte. Sie war bereits vor ein paar Monaten mit im Publikum gesessen.

Neben Selena durfte sich Taylor im Laufe ihrer Tour auch schon über viele weitere Stars im Publikum freuen! Unter anderem feierten bereits Sarah Paulson (48), Emma Stone (34), Reese Witherspoon (47), Jennifer Lawrence (32) und auch Shawn Mendes (25) die vielen Hits der zwölffachen Grammy-Gewinnerin bei einer ihrer Shows.

Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez im August 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Anzeige

Getty Images Jennifer Lawrence bei der Premiere von "No Hard Feelings" in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de