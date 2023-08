Echte Profis: Reese Witherspoons Kids strahlen auf Event

Sie haben wohl von ihren Eltern gelernt. Zusammen mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe (48) hat Reese Witherspoon (47) zwei Kinder: Ava (23) und Deacon (19). Die beiden sind Mama und Papas ganzer Stolz, auch wenn gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich eher selten sind. Doch offenbar wissen die Geschwister dank ihrer berühmten Eltern ganz genau, wie sie alle Blicke auf sich ziehen: Bei einem Event glänzten Ava und Deacon ganz souverän.

Wie Us Weekly berichtet, besuchten Ava und Deacon zusammen ein Launch-Event in Los Angeles. Auf der eleganten Dachterrasse putzten sich die beiden richtig sommerlich heraus und bildeten ein echtes geschwisterliches Dream-Team. Dabei strahlte das Duo über das ganze Gesicht und hatte sichtlich Spaß. In seiner Instagram-Story teilte Deacon zusätzlich lustige Automatenfotos, die er mit seiner Schwester machte: "Danke [...], dass wir dumme Geschwisterfotos machen durften." Was besonders ins Auge sticht: Ava und Deacon sehen ihren Eltern zum Verwechseln ähnlich.

Der 19-jährige Deacon sieht aber nicht nur aus wie Papa Ryan, sondern ist mittlerweile auch in seine Fußstapfen getreten. 2022 hatte der Promi-Spross seine erste große Rolle in der Netflix-Serie "Noch nie in meinem Leben" übernommen. Und das hatte seinen Vater mächtig happy gemacht. "Ich bin so stolz", hatte Ryan begeistert gegenüber Entertainment Tonight betont.

Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihren Kindern Ava und Deacon

Anzeige

Instagram / deaconphillippe Ava und Deacon Phillippe, Kinder von Reese Witherspoon

Anzeige

Getty Images Ryan Phillippe mit Sohn Deacon im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de