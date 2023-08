Nichts dran an den Gerüchten: Lizzo und Freund noch ein Paar

Die Schlagzeilen um Lizzo (35) reißen einfach nicht ab. Vor wenigen Tagen waren mehrere Tänzerinnen der Sängerin mit schweren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit gegangen: Ihre Chefin soll sie nicht nur wegen ihres Gewichts beleidigt, sondern auch ihre Macht missbraucht und sie sexuell belästigt haben. Ein Insider behauptete daraufhin, dass Lizzos Beziehung zu ihrem Partner Myke Wright wegen der Klage zerbrochen sei. Doch das ist wohl nicht der Fall.

Lizzo und Myke hatten sich 2016 kennengelernt, seit 2021 sind sie ein Paar. Doch zuletzt waren sich die beiden auf Social Media entfolgt, was zu Trennungsspekulationen führte. Die widerlegt ein Sprecher der Musikerin nun gegenüber MailOnline: Die Gerüchte über eine Trennung seien "nicht wahr". Myke steht in den schwierigen Zeiten also zu seiner Liebsten.

Lizzo und Myke hatten erst im vergangenen Februar ihr Debüt auf dem roten Teppich gegeben. Seitdem schwärmte die 35-Jährige immer wieder von dem Komiker und bezeichnete ihn im Netz nicht nur als ihren "Lieblingskünstler", sondern auch als "Liebe ihres Lebens".

Getty Images Lizzo auf der Met Gala 2023

Getty Images Myke Wright und Lizzo im November 2016 in Los Angeles

Instagram / lizzobeeating Lizzo, Sängerin

