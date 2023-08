Zwei Jahre alt: Spricht Cheyenne Ochsenknechts Tochter viel?

Die kleine Mavie (2) wird immer größer. Cheyenne Ochsenknecht (23) und ihr Mann Nino Sifkovits hatten im März 2021 ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Seitdem begeistert die Tochter von Natascha (58) und Uwe Ochsenknecht (67) ihre Fans im Netz immer wieder mit Einblicken in ihren Mami-Alltag. Auch ihr Mann geht offenbar ziemlich in seiner Rolle als Papa auf. Jetzt verrät Cheyenne, wie gut ihre Tochter schon sprechen kann!

Ein neugieriger Fan will von der Influencerin bei Instagram wissen, ob die Kleine schon viel spricht. "Mavie spricht fast schon zu viel", schreibt Cheyenne mit lachenden Emojis. Und das auch schon ziemlich gut, wie sie weiter verrät: "Richtige Sätze, man kann sich schon voll mit ihr unterhalten. Das ist so geil!" Das momentane Alter ihres Kindes sei das, was ihr bisher am besten gefällt.

Vor wenigen Monaten durfte sich das Ehepaar sogar über sein zweites Kind freuen. Doch wie meistert Cheyenne ihren Alltag mit zwei kleinen Kids und schafft es, nebenbei auch noch den Haushalt zu schmeißen? "Keine Ahnung, das frage ich mich auch manchmal", gab sie bei Instagram zu. "Mavie ist bis 16 Uhr bei der Tagesmutter und dadurch, dass der Kleine noch so viel schläft, versuche ich bis 16 Uhr alles zu schaffen, um danach nur mit den Kids zu sein und zu kochen", erklärte Cheyenne weiter.

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht mit ihrer Tochter Mavie

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Influencerin

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht und Nino Sifkovits

