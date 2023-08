So humorvoll erinnert sich Robin Wiliams' (†) Sohn an Papa

Das hätte Robin Williams (✝63) sicher gefallen. Vergangenen Freitag jährte sich der Todestag des Komikers bereits zum neunten Mal. Er hatte in Hollywood als absolutes Ausnahmetalent gegolten und er wird dank seiner Filme wie "Jumanji" und "Good Will Hunting" unvergessen bleiben. An den unverwechselbaren Humor des Schauspielers erinnert sich auch sein Sohn Zachary (40). Der postet an Robins Todestag eine lustige Hommage an seinen Vater.

Zu seinem Todestag teilt Zachary bei Instagram ein Foto seines Vaters auf dem Tennisplatz. Darauf trägt der Hollywoodstar eine braun gemusterte Cargoshorts und ein T-Shirt mit einem schrägen Motiv darauf. "Papa, zum neunten Jahrestag deines Ablebens erinnere ich mich an deine hervorragende Modeauswahl. Diese Tage sind immer hart und ich liebe es, mich daran zu erinnern, wie sehr du du selbst warst", schreibt der 40-Jährige stolz und ergänzt: "Ich liebe dich so sehr!"

Robin war 2014 verstorben. Auch wenn er seine Fans stets mit jeder Menge Humor begeistern konnte, hatte er abseits des Rampenlichts lange mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen. Kurz vor seinem Tod war die Lewy-Körper-Demenz bei ihm diagnostiziert worden. Dabei handelt es sich um eine neurodegenerative Erkrankung, die zu Depression und Stimmungsschwankungen führen kann.

Getty Images Robin Williams beim Mercedes-Benz-Cup-Promi-Match 1999

Getty Images Zachary Pym Williams, Sohn von Robin Williams

Getty Images Robin Williams bei der "Monty Python's Spamalot"-Premiere in Las Vegas

