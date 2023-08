Nach Geburt: Molly-Mae Hague hat mit Bodyshamern zu kämpfen

Molly-Mae Hague (24) bekommt Hate für ihren After-Baby-Body! Anfang des Jahres ist die Influencerin erstmals Mutter geworden: Mit ihrem Partner Tommy Fury hieß sie ein kleines Mädchen namens Bambi auf der Welt willkommen. Seitdem gibt die Britin ihren Fans gerne ehrliche Einblicke in ihr Leben als Neu-Mama. Nun berichtet Molly-Mae, dass sie fiese Kommentare zu ihrem neuen Körper bekomme – und diese setzen ihr ziemlich zu!

In ihrem neusten Vlog auf YouTube gibt die 24-Jährige ein ehrliches Update. Sie habe in den Monaten nach der Geburt gemeine Nachrichten bekommen. Ein Hater habe beispielsweise geschrieben, dass sie "aufgebläht" aussehe und es so wirke als hätte sie "Wassereinlagerungen." Da sie sich bemühe, Sport zu machen, hätten sie diese Kommentare hart getroffen: "Ich fühle mich ein bisschen beschissen, weil ich in letzter Zeit versucht habe, mich mehr anzustrengen." Molly-Mae habe schon einige Veränderungen vorgenommen, um wieder aktiver zu werden, weshalb der Online-Hate besonders verletzend sei.

Schon zuvor erklärte sie ihren Fans im Netz, dass sie sich noch an ihren After-Baby-Body gewöhnen müsse. "Wenn ich in den Spiegel schaue, hasse ich meinen Körper nicht, aber ich sehe einfach ganz anders aus. [...] Meine Hüften sind jetzt so breit", gab die Beauty preis. Es störe sie aber eigentlich nicht so sehr: "Es ist in Ordnung, ich hasse ihn nicht einmal. Ich lerne, ihn zu lieben und zu akzeptieren."

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter Bambi im Juni 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Juni 2023

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Mai 2023

