André und Bachelorette Jennifer hatten nicht genügend Zeit

Daran hat es wohl gelegen. Bei Die Bachelorette wird es langsam ernst: In der vergangenen Folge musste sich Jennifer Saro gleich von fünf Männern verabschieden. Gianluca Federico entschied sich, die Show freiwillig zu verlassen – Oguzhan Gencel, David Nawaz, Markus Kathrein und André Kohli bekamen keine Rose von der Influencerin. André vermutet, bei ihm und Jenny lag es an der fehlenden Zeit.

"Ich denke, am Ende war es dann einfach so, dass wir beide nicht mehr genügend Zeit gehabt hätten, um uns so intensiv kennenzulernen, wie sie das mit dem ein oder anderen schon getan hatte", erklärt André Promiflash. Dennoch habe er nach dem Einzeldate mit der Bachelorette ein sehr gutes Gefühl gehabt, eine Runde weiterzukommen. "Daher war die Enttäuschung natürlich groß, keine Rose zu bekommen", gibt der 30-Jährige zu.

Trotzdem sei er im Nachhinein zufrieden damit, wie er sich gezeigt hat. "Von Tag eins an war ich so wie ich bin. Ich bin mir immer treu geblieben und habe nie versucht, etwas vorzuspielen", verrät André Promiflash. Ob er sich eine Zukunft mit Jenny vorstellen könnte, könne er allerdings nicht beantworten: "Ich finde, Jenny ist eine tolle Frau, aber leider konnte ich sie nie so intensiv kennenlernen. […] Ich wünsche ihr auf jeden Fall nur das Beste und hoffe, dass sie glücklich wird!", stellt der 30-Jährige klar.

Anzeige

RTL Jennifer Saro und André Kohli bei "Die Bachelorette"

Anzeige

RTL Jennifer Saro und André Kohli bei "Die Bachelorette"

Anzeige

RTL Jennifer Saro und André Kohli bei "Die Bachelorette"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de