Jimi Blue Ochsenknecht und Laura feiern einjährige Verlobung

Sie feiern ihren Jahrestag! Jimi Blue Ochsenknecht (31) und Laura Marie Geissler (25) waren im April des vergangenen Jahres zum ersten Mal miteinander gesehen worden – damals hatten der "Wilde Kerle"-Star und die Rennfahrerin Händchen gehalten. Seitdem sind die beiden offenbar unzertrennlich, denn nur wenige Monate später verlobten sich die Turteltauben sogar. Und das ist jetzt auf den Tag genau ein Jahr her: Jimi und Laura feiern ihre einjährige Verlobung!

Zu diesem Anlass schenkt der Sohn von Uwe (67) und Natascha Ochsenknecht (59) seiner Liebsten einen üppigen Blumenstrauß, von dem er ein Foto in seiner Instagram-Story teilt. Dazu schreibt er auf Englisch: "Ein Jahr. Egal, was die anderen sagen", und versieht seine Worte mit einem roten Herz-Emoji. Außerdem fügt er eine gezeichnete Hand mit einem dicken Klunker in das Bild ein.

Es könnte jedoch sein, dass die beiden längst miteinander verheiratet sind! Denn im vergangenen Monat teilte der Bruder von Cheyenne Ochsenknecht (23) ein kurzes Boomerang-Video in seiner Instagram-Story. Darin rieb er sich mit der Hand seine Augen – und ein Detail fiel sofort auf: Er trug einen goldenen Ring am Ringfinger.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknechts Blumen für Laura Marie Geissler

Getty Images Laura Marie Geissler und Jimi Blue Ochsenknecht, Oktoberfest 2022

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im Juli 2023

