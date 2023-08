Nach drei Trennungen: Kody Brown leidet noch heute darunter

Kody Brown (54) denkt über seine gescheiterten Ehen nach. In den vergangenen zwei Jahren hatte das Liebesleben des Alle meine Frauen-Stars für ordentlich Aufsehen gesorgt: Nachdem seine Ehefrau Christine (51) die Ehe beendete, sahen auch seine Gatinnen Janelle (54) und Meri (52) keine Zukunft mehr mit ihrem gemeinsamen Ehemann. Mittlerweile ist der TV-Star nur noch mit seiner vierten Partnerin Robyn (44) verheiratet. Dass sich Kody in kürzester Zeit gleich dreimal trennte, beschäftigt ihn heute noch sehr.

In einem Interview mit People scheint der 54-Jährige Verantwortung für seine gescheiterten Ehen zu übernehmen. "Ich hätte es viel besser machen können", gibt Kody offen zu. Er hofft, dass er sich mit seinen Ex-Frauen versöhnen kann – immerhin durften er und die vier Frauen in den vergangenen Jahren 18 Kinder auf der Welt begrüßen. "Man muss hoffen, dass man in der Zukunft eine Freundschaft hat, weil wir durch unsere Kinder für immer verbunden sind", offenbart Kody abschließend.

Dass sich ihr Mann von seinen drei Ehefrauen trennte, belastete auch Robyn: "Niemand sollte verheiratet sein, während er eine Scheidung durchmacht." Für die 44-Jährige kam es aber nie infrage, sich ebenfalls zu trennen. "Ich habe nie gedacht, dass ich ihn verlassen will. Ich weiß, wie sehr ich Kody liebe. Er tut sein Bestes", erklärt sie zudem.

Getty Images Robyn Brown, Meri Brown, Kody Brown, Christine Brown und Janelle Brown, 2012

ActionPress Kody Brown, 2013

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seinen Ehefrauen Robyn, Meri, Christine und Janelle

