Niedergeschlagen? Britney Spears nach Trennung gesichtet!

Britney Spears (41) lenkt sich ab! Die Musikerin und ihr Noch-Ehemann Sam Asghari (29) hatten im vergangenen Jahr den Schritt vor den Traualtar gewagt. Doch das Liebesglück der einstigen Turteltauben war nicht von langer Dauer. Vor wenigen Tagen spitzten sich die Gerüchte einer möglichen Trennung weiter zu, bis der Fitnesstrainer das Liebes-Aus offiziell und der Sängerin schwere Vorwürfe machte. Britney geht es mitten in diesem Drama offenbar nicht gut!

Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die "One More Time"-Interpretin in einem weiß-rosa Strickpullover und einer kurzen schwarzen Hose. Bei einem nächtlichen Ausflug besucht sie ein Fast-Food-Restaurant und sieht dabei alles andere als glücklich aus. In der Hand hält sie eine Dose mit einem alkoholischen Getränk.

Einen Tag nachdem die Trennungsgerüchte die Runde gemacht hatten, wurde die Sängerin schon mal von Paparazzi abgelichtet. Die Bilder zeigten die 41-Jährige in ihrem Auto – dabei fiel ein besonderes Detail auf: Britney trug keinen Ehering an ihrem Finger.

Getty Images Britney Spears mit ihrem Ehemann Sam Asghari, Juli 2019

Getty Images Britney Spears in Los Angeles, Juli 2019

Getty Images Sängerin Britney Spears

