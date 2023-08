Pietro Lombardi und seine Laura arbeiten an nächstem Baby

Pietro Lombardi (31) und Laura Maria Rypa (27) haben es offenbar eilig! Der Sänger und die Influencerin sind nach ihrer zwischenzeitlichen Trennung bereits seit über einem Jahr wieder glücklich zusammen. Der einstige DSDS-Sieger brachte einen Sohn mit in die Beziehung. Anfang dieses Jahres durfte er mit Laura einen weiteren Jungen auf der Welt willkommen heißen. Doch damit nicht genug: Das Paar tüftelt angeblich schon an einem Geschwisterchen!

Wie Bild erfahren haben will, planen der Kölner und seine Verlobte zweimal pro Woche "Me-Time für die Beziehung" – sprich Sex – ein, damit es möglichst bald mit einer weiteren Schwangerschaft klappt. Dabei ist die Geburt ihres Sohnes gerade einmal ein paar Monate her. Im Juni hatte Pietro auf Instagram bereits angedeutet, dass er und Laura fürs nächste Kind schon "fleißig am Üben" seien.

Wie wichtig ihm Sex ist, hatte Pietro bereits vor ein paar Wochen in einem Q&A verraten. Er stehe vor allem auf Dirty Talk: "Der Mix aus gefühlvoller, liebevoller Leidenschaft und Emotionen. Das ist schon sehr, sehr wichtig." Man solle aber auch offen und ehrlich mit seinem Partner über das Sexleben reden. "Viele haben da eine Hemmschwelle und trauen sich nicht", meinte er.

Anzeige

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit Leano und Alessio

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen Alessio und Leano im Juli 2023

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de