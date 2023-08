Fitness-Star Mareike Schneider genießt ihre Schwangerschaft!

Sie kann sich nicht beklagen! Vor wenigen Monaten verkündete die frühere The Biggest Loser-Trainerin Mareike Schneider (36) ihren Fans eine süße Neuigkeit: Sie ist in freudiger Erwartung ihres ersten Kindes! Seitdem nimmt sie ihre Community auf ihre aufregende Schwangerschaftsreise mit. Nun verrät die Fitness-Influencerin gegenüber Promiflash, wie es ihr aktuell geht: Und so viel ist gewiss, Mareike geht es wirklich prima!

Die 36-Jährige befindet sich mittlerweile in der 26. Schwangerschaftswoche. Gegenüber Promiflash betont sie: "Die Schwangerschaft ist auf jeden Fall ein prägendes Erlebnis, was ich nicht missen möchte. Eine Schwangerschaft ist sicher immer eine individuelle Reise. Und ich glaube, mir geht es ganz gut für eine Schwangere." Mit vielen Wehwehchen hat der TV-Star nicht zu kämpfen. Nur ab und zu gehe ihr gerade jetzt im Sommer mal die Puste aus. "Ich freue mich aber auch darauf, das Kind endlich in meinen Händen zu halten und meinen Körper wieder für mich allein zu haben", erzählt sie weiter.

Und wie geht es dem Baby? Offenbar ist ihr Nachwuchs schon ziemlich aktiv. "Aus dem sanften Klopfen im Bauch sind mittlerweile ordentliche Tritte geworden und ich schlafe dementsprechend nicht immer gut, auch wenn es cool ist, das Baby so nah zu spüren", erzählt Mareike im Promiflash-Interview. Ob sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommt, verrät die werdende Mama bislang nicht.

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Influencerin

Instagram / mareike_s Mareike Schneider, Fitness-Influencerin

Instagram / mareike_s Mareike Schneider mit Babybauch

