Jennifer Aniston hat Beziehungsprobleme wegen ihrer Eltern

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Die Schauspielerin Jennifer Aniston (54) wurde durch die Fernsehserie Friends weltberühmt. Dort verkörperte sie Rachel, die am Tag ihrer Hochzeit von dem Traualtar geflohen war und auch weiterhin Beziehungspech hatte. Damit weist ihre Rolle Parallelen zu der Schauspielerin selbst auf: Auch sie blickt auf zwei gescheiterte Ehen mit Brad Pitt (59) und Justin Theroux (52) sowie einige verflossene Beziehungen zurück. Nun erzählt Jennifer, dass sie ihre Eltern für ihre Beziehungsprobleme verantwortlich macht!

Die Ehe ihrer Eltern, die sich scheiden ließen, als sie noch jung war, sei nie ein gutes Vorbild gewesen. "Die Beziehung meiner Eltern zu sehen, brachte mich nicht gerade dazu, zu denken: 'Ich kann kaum abwarten, das auch zu haben'", plaudert der Hollywoodstar gegenüber WSJ aus. "Ich mochte den Gedanken nicht, dass man aufgeben muss, wer man ist oder was man braucht [...]. Also war es fast einfacher, einfach allein zu sein."

Momentan fokussiere sich Jennifer ganz auf sich selbst und ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse. Über ihre vergangenen Ehen sagte sie bereits in einem früheren Interview: "Meine Ehen waren für mich persönlich sehr erfolgreich. Und als sie zu Ende gingen, war es, weil wir uns entschieden haben, glücklich zu sein. Und manchmal existiert Glück in diesem Arrangement nicht mehr." Trotz allem glaubt die Leinwandschönheit weiterhin an die Liebe.

Getty Images Justin Theroux und Jennifer Aniston in Paris 2017

Getty Images Jennifer Aniston und Brad Pitt bei den Emmy Awards, 2004

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

