Vaterersatz oder Mann? Fans verwirrt von Bachelorette Jenny

Jennifer Saro sorgt für Verwirrung bei den Fans! Die Influencerin sucht als Bachelorette aktuell nach dem Mann fürs Leben. Schon zu Beginn der Staffel betonte die Mutter eines Sohnes dabei: Sie will einen Partner finden – keinen Vaterersatz für ihren Sohn. Zur Sprache kam der Kleine dennoch immer wieder, erst zuletzt bei den Dreamdates mit Fynn Lukas Kunz (26) und Co.. Deshalb sind die Zuschauer nun irritiert: Was möchte Jenny denn nun?

Auf Twitter häufen sich inzwischen die Kommentare zu diesem Thema. Denn während der Dreamdates fragte Jenny ihren Kandidaten Jesaia, ob er sich eine Beziehung mit ihr und ihrem Sohn vorstellen könnte – ein gefundenes Fressen für die Hater. "Hat sie nicht mehrmals betont, dass sie einen Mann für sich sucht und keinen Vaterersatz für ihren Abkömmling?", stänkert ein User, ein anderer zieht mit: "Sie wechselt gerne zwischen 'Ich suche keinen Papa für Keksi' und 'Gut, dass es ihm um Keksi geht'!"

Ob Vaterersatz oder nicht – die Liebe scheint Jenny in der Show zumindest gefunden zu haben! Denn im Interview mit Promiflash verrät sie nach dem Halbfinale, dass es bei ihr gefunkt habe: "Nach den Dreamdates habe ich mich in einen Mann verliebt, nicht in zwei!"

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz beim Dreamdate

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Adrian Alian bei "Die Bachelorette"

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro, Bachelorette 2023

