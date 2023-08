Jamie Foxx wurde bei Date mit seiner Freundin gesichtet!

Jamie Foxx (55) ist definitiv auf dem Weg der Besserung! Im April hatte der Schauspieler für große Aufregung gesorgt, als er aufgrund eines medizinischen Vorfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Rund drei Monate später ging es für ihn auch schon wieder vor die Kamera. Der "Day Shift"-Darsteller hat sich nicht nur erneut der Schauspielerei zugewandt – Jamie genoss nämlich ein Date mit seiner Freundin.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, ist der 55-Jährige mit seiner Begleitung am Abend in einem Restaurant in Malibu zu sehen. Jamie und die Frau, dessen Identität noch unbekannt ist, sollen sich das erste Mal seit seiner Entlassung gesehen haben. Es wird vermutet, dass die Dame bereits vergangenes Jahr an der Seite des Oscarpreisträgers gesichtet wurde.

Jamie scheint sich wieder unter die Leute mischen zu wollen. Denn vor rund einer Woche war er mit seinen Freunden in Los Angeles unterwegs. Die muntere Truppe besuchte dort das Nobu Restaurant, wie aus Schnappschüssen von Daily Mail hervorgeht.

Getty Images Jamie Foxx, August 2022

Getty Images Jamie Foxx, 2018

Getty Images Jamie Foxx, Filmstar

