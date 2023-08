Als arbeitende Mutter: Ashley Tisdale plagen Schuldgefühle

Sie gibt Einblicke in ihr Privatleben! Die Schauspielerin und Sängerin Ashley Tisdale (38) war durch ihr Mitwirken in der Fernsehserie "Hotel Zack und Cody" sowie den High School Musical-Filmen weltweit bekannt geworden. Auch privat scheint es bei ihr gut zu laufen: 2014 hatte sie den Sänger Christopher French (41) geheiratet. Vor zwei Jahren erblickte ihre Tochter das Licht der Welt. Nun erzählt Ashley ganz offen: Sie hat als Mama oft Schuldgefühle.

Ihr sei Selbstfürsorge schon immer sehr wichtig gewesen, plauderte Ashley in einem Interview mit Hello! aus. Doch als arbeitende Mutter falle es ihr schwer, sich selbst zu priorisieren: "Es wird einfacher werden, sobald meine Tochter in die Schule geht. Wenn ich tagsüber arbeite, habe ich mit Schuldgefühlen zu kämpfen." Es sei vor allem schwer, weil sie ihr Büro zu Hause habe: "Ich kann sie hören, wenn sie draußen spielt und denke dann: 'Ich möchte bei ihr sein.'"

Wenn ihre Tochter abends schlafe, nehme sie sich Zeit für sich: "Es gibt auch Zeiten, besonders dann, wenn sie schläft, in denen ich wirklich Prioritäten setze, was ich brauche." Entweder schaue sie dann eine Sendung mit ihrem Mann zusammen oder mache einen Wellnessabend. Das sei wichtig für die ganze Familie: "Eine glückliche Mutter ist gut für das Baby und für die Familie. Man sollte sich deswegen nicht schlecht fühlen."

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Christopher French und Jupiter Iris French im März 2023

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Sängerin

Anzeige

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale mit ihrer Tochter Jupiter Iris French

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de