Miley Cyrus spricht über zerrüttete Beziehung zu Billy Ray

Zwischen Miley Cyrus (30) und ihrem Papa Billy Ray (62) herrscht aktuell Eiszeit. Schon von klein auf steht die berühmte Sängerin im Rampenlicht. Bekannt wurde die Musikerin im Rahmen der Disney-Sendung Hannah Montana, in der sie gemeinsam mit ihrem Vater vor der Kamera stand. Seit der Scheidung ihrer Eltern ist die "Flowers"-Interpretin jedoch nicht mehr besonders gut auf den Country-Sänger zu sprechen. Nun äußert sich Miley zu der aktuell schwierigen Beziehungen zu Billy Ray!

"Mein Vater und ich sind ziemlich verschieden aufgewachsen", erklärt das Multitalent zu der Veröffentlichung ihres neuesten Hits "Used To Be Young" in dem TV-Special "Endless Summer Vacation Backyard Sessions". Sie selbst sei im Rampenlicht und ohne Geldsorgen mit einer liebenden Familie aufgewachsen, während es bei dem 62-Jährigen anders gewesen sei. "Ich habe selbst gesehen, wie es viele Leute beeinflusst, von nichts plötzlich alles zu haben. Es ist wirklich gefährlich", fügt Miley hinzu.

Mittlerweile haben Mileys Eltern wieder neue Partner an ihrer Seite. Während ihre Mutter Tish Cyrus (56) erst kürzlich wieder vor den Traualtar trat, hatte sich Billy Ray mit der um einiges jüngeren Firerose verlobt. "Miley war schon schockiert und erschüttert, dass Billy Ray und Firerose etwas miteinander haben. Jetzt, wo er dem Mädchen einen Ring an den Finger gesteckt hat, ist es jedoch wie ein Schlag in die Magengrube", hatte ein Insider gegenüber Radar Online verlauten lassen.

Getty Images Miley Cyrus, Sängerin

Getty Images Miley Cyrus mit ihren Eltern Tish und Bily Ray

Instagram / firerose Billy Ray Cyrus und Firerose, 2023

