Falls sie heiraten: A$AP Rocky signiert einen Ehevertrag

Er will ihr einen Ring an den Finger stecken! Rihanna (35) und A$AP Rocky (34) wurden im vergangenen Jahr zum ersten Mal Eltern. Bei der diesjährigen Superbowl-Halbzeitshow verkündete die Sängerin ihre zweite Schwangerschaft. Nun erblickte Baby Nummer zwei vor wenigen Wochen das Licht der Welt. Es gibt allerdings einen Schritt, den die beiden noch nicht gewagt haben. A$AP möchte Rihanna heiraten und ist auch bereit, einen Ehevertrag zu unterschreiben.

Die neunfache Grammy-Gewinnerin erarbeitete sich ein Vermögen von rund 1,3 Milliarden Euro. Dies ist deutlich mehr, als der Rapper besitzt. Er hat ein Kapital von circa 20 Millionen Euro. Aus diesem Grund scheint ein Ehevertrag für das Paar angebracht zu sein. "Rocky probiert seit mindestens zwei Jahren, Rihanna zu einer Heirat zu überreden. Er ist bereit alles zu unterschreiben, was sie will, um ihr Vertrauen zu erlangen", verrät ein Insider in einem Interview mit RadarOnline.

Rihanna scheint beim Thema Hochzeit jedoch noch auf Nummer sicher zu gehen. Was für sie allerdings jetzt klar sein soll: Ihre Familie fühlt sich mit dem zweiten Baby komplett an. Die Familienplanung der beiden Musiker sei nun abgeschlossen und auf ihrer Agenda sollen keine weiteren Kinder stehen.

RINDOFF-BORDE / BESTIMAGE Rihanna und A$AP Rocky in Paris im Juni 2023

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky bei der Met Gala 2021

Instagram / asaprocky A$AP Rocky, Rihanna und ihr Sohn

