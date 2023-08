Gisele Bündchen ist das Liebesleben von Ex Tom Brady egal

Supermodel Gisele Bündchen (43) und Sportler Tom Brady (46) hatten sich im vergangenen Jahr scheiden lassen. In den vergangenen Monaten machten dann aber Gerüchte die Runde, dass der ehemalige Star-Quarterback das Model Irina Shayk (37) daten soll. Immer öfter wurden die beiden zuletzt auf romantische Dates gesichtet. Doch was denkt seine Ex darüber? Gisele ist Toms Liebesleben wohl ziemlich gleichgültig!

Wie Entertainment Tonight berichtet, befasst sich die 43-Jährige kein bisschen mit dem Sportler und Irina. "Sie denkt nicht darüber nach, was Tom in seinem Liebesleben tut", verrät eine Quelle. Gisele konzentriert sich stattdessen "auf ihre Kinder, die gemeinsame Erziehung und die Aufrechterhaltung eines guten Umfelds für alle". Ihre Kinder stehen immer im Mittelpunkt – Gisele wolle einfach immer sicherstellen, dass sie sich geliebt und umsorgt fühlen.

Was auch immer das ehemalige Victoria's Secret-Model über die beiden denkt – Tom und Irina wird das wohl ebenfalls egal sein. Denn vor allem die Ex von Bradley Cooper (48) scheint ganz schön verknallt zu sein. "Er ist ihr Traummann. Sie liebt es, ihn zu daten", erklärte vor wenigen Tagen ein nahestehender Informant gegenüber People.

Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

Getty Images Irina Shayk, Model

Getty Images Tom Brady, Ex-NFL-Star

