Fynns Familie lernte schon Bachelorette-Jennys Sohn kennen!

So weit sind sie schon! Bei Die Bachelorette lernten sich Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz (26) kennen und lieben. Er bekam nicht nur ihre letzte Rose, sondern auch ihr Herz. Dabei hatte sie wohl auch immer ihren Sohn im Hinterkopf. Denn die alleinerziehende Mutter hat eine Verantwortung gegenüber ihrem Kind, wenn sie eine neue Beziehung eingeht. Für Fynn war das von Anfang an kein Problem – auch seine Familie ist da ganz offen!

Im Interview mit Promiflash erklärt Jenny, dass sie auch schon die jeweiligen Familien kennengelernt hätten. Doch nicht nur das: "Also erst mal habe ich seine Familie ohne Keksi kennengelernt und dann mit Keksi. Und wir sind mit offenen Armen empfangen worden." Die Influencerin nennt ihren Sohn liebevoll Keksi. Sie scheint so großes Vertrauen in Fynn und in die Beziehung zu haben, dass sie auch ihren Nachwuchs seinen Liebsten vorstellt.

Die Turteltauben erinnern sich gerne an diese schönen Momente. Im weiteren Gespräch mit Promiflash schwärmen sie vom Treffen. Jenny stellte in der Show aber immer wieder klar, dass sie keinen Vaterersatz für Keksi suche, sondern einen Partner für sich. Eine fürsorgliche Ader sollte ihr Partner aber schon haben, ergänzte sie.

Anzeige

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro mit ihrem Sohn im November 2022

Anzeige

Die Bachelorette, RTL Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz bei "Die Bachelorette"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Jennifer Saro bei "Die Bachelorette" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de