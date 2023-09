Pärchenfoto: "Ex on the Beach"-Girl Laura Mania ist vergeben

Sie ist offiziell vom Markt! Laura Mania war in der diesjährigen Ex on the Beach-Staffel vor laufender Kamera zu sehen. Als Neuzugang sorgte die einstige Love Island-Kandidatin für ziemlich viel Trubel in der Villa: Nicht nur Yasin Mohamed (32) hatte ein Auge auf die Beauty geworfen, sondern auch ihr Verflossener Tobias Pietrek. Dennoch verließ Laura die Datingshow am Ende alleine. Nun hat es bei ihr in der Liebe geklappt!

Das gibt die TV-Bekanntheit in Form eines süßen Schnappschusses auf Instagram preis. Darauf zeigt sich die schöne Brünette ganz vertraut in den Armen eines unbekannten Mannes. Auf einem zweiten Bild stoßen die beiden offenbar auf ihr frisches Liebesglück an. "Sieben Jahre später", schreibt Laura geheimnisvoll dazu.

Bei solch erfreulichen Nachrichten sind auch Lauras Fans total aus dem Häuschen. In der Kommentarspalte beglückwünschen sie neben Supportern auch einige bekannte Gesichter. Paulina Ljubas (26) freut sich jedenfalls total für ihre Kollegin. "Alles Glück der Welt für dich", schreibt sie. Prominent getrennt-Star Markus Kok gratuliert ebenfalls: "Herzlichen Glückwunsch."

Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania, Influencerin

Anzeige

Instagram / lauralmania Tobi und Laura, Ex-"Love Island"-Pärchen

Anzeige

Instagram / lauralmania Laura Mania, Reality-TV-Star

Anzeige

Denkt ihr, Laura wird bald mehr Details zu ihrer neuen Liebe preisgeben? Ja, definitiv! Ich denke, das bleibt erst mal privat. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de