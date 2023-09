Darum ist der Alltag mit vier Kids für Chrissy Teigen hart!

Chrissy Teigen (37) macht auch aus den Herausforderungen in ihrem Mama-Alltag kein Geheimnis! Das US-amerikanische Model und sein Mann John Legend (44) sind erst vor einigen Wochen zum vierten Mal Eltern geworden: Mithilfe einer Leihmutter durften die beiden nach ihren Kids Luna (7), Miles (5) und Esti ihren kleinen Sohnemann namens Wren auf der Welt begrüßen. Der Alltag mit vier Kindern ist für Chrissy aber nicht immer einfach – besonders eine Sache ist für die Mama schwierig!

Gegenüber People macht die 37-Jährige jetzt deutlich, dass das Leben mit vier Kids nicht immer leicht ist. "Für mich ist es am schwierigsten, dass sich auch die Älteren geliebt, umsorgt und genauso besonders fühlen wie die Babys – auch wenn man den Babys mehr Aufmerksamkeit schenkt", betont Chrissy. Ihr falle es also ab und an schwer, im hektischen Alltag sicherzustellen, dass sich die älteren Geschwister Miles und Luna nicht vernachlässigt fühlen.

Den Alltag mit vier Kindern bestreiten Chrissy und John aber keinesfalls allein: Das Paar hat hin und wieder Hilfe von Nannys – und zwar direkt von vier Kindermädchen! Auf Instagram bedankte sich die stolze Mutter in der Vergangenheit bereits bei ihren Angestellten: "Ich bin unendlich dankbar für eure Anwesenheit in diesem Haus und in unserem Leben. Wir lieben euch."

Anzeige

Instagram / johnlegend Chrissy Teigen mit zwei ihrer Kinder

Anzeige

Instagram John Legend mit seinen Kindern Luna, Miles, Esti und Wren

Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, Model und Unternehmerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de