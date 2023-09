Hat Johnny Depp (60) eine Affäre mit Jenna Ortega (20)?

Was läuft bei den beiden? Johnny Depp (60) hat mit seiner Ex Amber Heard (37) für ordentlich Schlagzeilen gesorgt. Im vergangenen Jahr standen sich die beiden Schauspieler sogar vor Gericht gegenüber. In dem Rechtsstreit ging der Fluch der Karibik-Star als Gewinner hervor. Inzwischen konzentriert er sich wieder auf seine Musikerkarriere und tourt mit seiner Band durch die Welt. Doch nun wird Johnny eine Liebelei mit Jenna Ortega (20) nachgesagt.

Doch stimmt das? Johnny ist wohl nicht mit der "Scream VI"-Darstellerin zusammen, wie eine Quelle gegenüber Page Six bestätigte. Die Daily Mail berichtet zudem, dass die 20-Jährige auf die Behauptungen auch auf Instagram reagierte. "Ich kann nicht einmal lachen. Ich habe Johnny Depp nie in meinem Leben gedatet oder mit ihm gearbeitet", erklärte die Schauspielerin wohl. "Bitte hört auf, Lügen zu verbreiten und lasst uns in Ruhe."

Die Gerüchte kamen auf, nachdem der Klatschblog Deuxmoi gepostet hatte, dass die beiden Schauspielkollegen zusammen gesichtet wurden. Vermutlich arbeiten Johnny und Jenna aber an dem Film "Beetlejuice 2" zusammen, der im nächsten Herbst in die Kinos kommen soll.

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

Getty Images Jenna Ortega, Schauspielerin

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

