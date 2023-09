Kourtney Kardashian geht es nach Krankenhaus wieder besser

Gute Neuigkeiten von Kourtney Kardashian (44). Die TV-Bekanntheit erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit ihrem Ehemann Travis Barker (47). Es könnte mittlerweile jederzeit so weit sein! Umso größer war die Sorge, als vor wenigen Tagen ihr Mann von seiner Tournee abberufen wurde, da es einen familiären Notfall gab. Jetzt können ihre Fans aber aufatmen: Kourtney ist mittlerweile wieder wohlauf und aus dem Krankenhaus entlassen.

Ein Insider erklärt gegenüber People, dass es der The Kardashians-Berühmtheit mittlerweile wieder gut geht. "Sie ist jetzt wieder zu Hause bei ihren Kindern. Es geht ihr besser. Sie ist auch froh, Travis wieder bei sich zu Hause zu haben", führt die Quelle aus. Kourt selbst hat sich noch nicht persönlich zu ihrem Krankenhausaufenthalt gemeldet.

Am Freitag war bekannt geworden, dass einige Tourdaten von Travis' Band Blink-182 verschoben werden müssen. "Aufgrund einer dringenden Familienangelegenheit musste Travis nach Hause in die Staaten zurückkehren. Die Konzerte in Glasgow, Belfast und Dublin werden verschoben", teilte die Punkband auf X mit.

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Travis Barker, Musiker und Kourtney Kardashian, TV-Persönlichkeit

Anzeige

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian im August 2023

Anzeige

Getty Images Kourtney Kardashian und Travis Barker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de