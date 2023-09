Bachelorette Jennifer Saro und Fynn genießen Pärchenurlaub!

Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz (26) teilen ihr Glück! Die Influencerin hatte in den vergangenen Wochen als Bachelorette nach der großen Liebe gesucht. Mit dem Lüneburger hatte es schnell gefunkt und im Finale entschied sich die Mutter eines Sohnes dann tatsächlich für ihn. Seitdem sind die zwei unzertrennlich. Aktuell genießen die beiden ihren Liebesurlaub auf Mallorca – und zeigen sich dort unendlich verliebt!

Auf ihren Instagram-Accounts veröffentlichten die Turteltauben in den vergangenen Tagen mehrere Schnappschüsse und Videos ihrer Auszeit in Spanien. Ob beim romantischen Abendessen, am Strand oder beim Bummeln in Palma – Jenny und Fynn wirken verliebt wie am ersten Tag. "Meine Person", schrieb die Rosenverteilerin unter anderem zu einem Video, das die zwei beim Turteln zeigt.

Mit dem ehemaligen Love Island-Kandidaten hat Jenny offenbar die richtige Wahl getroffen. Im Promiflash-Interview war sie nach dem Finale zumindest kaum aus dem Schwärmen herausgekommen: "Ich mag, dass er sehr empathisch ist. Wir können gut miteinander reden!" Besonders der liebevolle Umgang des Influencers mit ihrem Sohn mache sie sehr happy.

Die Bachelorette, RTL Fynn Lukas Kunz und Jennifer Saro

Instagram / jennifer.saro Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz, Bachelorette-Pärchen

Instagram / fynnlukaskunz Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz auf Mallorca, September 2023

